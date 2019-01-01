Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında (1)

KİLİS (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK'nın komuta kademesi ile yılın son gecesinde Süleyman Şah Türbesi ile Kilis'teki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında denetleme ve incelemelerde bulundu. Akar'ın telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl ki Cerablus'ta, Afrin'de bir tarih yazdınız bundan sonraki süreçte de inşallah bu süreç aynı kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile yılın son gecesinde askeri uçakla ilk olarak Gaziantep'e gitti. Havalimanında Vali Davut Gül, 2. Ordu Komutan vekili Korgeneral Sinan Yayla ve öteki ilgililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve beraberindekiler, buradan askeri helikopterlerle sınır hattına, oradan araçlarla Türkiye sınırındaki Suriye'nin Eşme Köyü'ne nakledilen Süleyman Şah Türbesi'ne geçti.

İnceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar ve komutanlar, Süleyman Şah Türbesi'nde dua etti, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Türbe çevresindeki mevzileri gezen Akar, nöbet tutan askerlerle tek tek sohbet etti, sınır hattında incelemelerde bulundu. Akar, ziyaretin sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştü. Bakan Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanlarıyla Süleyman Şah Türbesi'ne geldiklerini belirtmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, türbenin önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bu süreç içerisinde çok farklı bir dönemi Cerablus'ta, Afrin'de yaşadık ve Süleyman Şah'da sürekli olarak hep belli sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Fakat nakli kubur yapıldıktan sonra Süleyman Şah'ta yeni bir dönem başladı. Şu anda malum 120 dönüm kadar bir arazi içinde Süleyman Şah Türbesi ve çevresiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisinin tarihiyle özdeş hale gelmiş olan Süleyman Şah'ın inanıyorum ki bundan sonraki süreci çok daha farklı olacaktır, çok daha önemli olacaktır, çok daha önemli bir işaret fişeği olacaktır. Özellikle burası sizlere, bizlere emanettir. Dolayısıyla bizler de bu emanetimize sonuna kadar sahip çıkacağız."

- "Spekülasyonlara kulağınıza takmayın"

Başka Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlarları ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sizler nasıl ki Cerablus'ta, Afrin'de bir tarih yazdınız, bundan sonraki süreçte de inşallah bu süreç aynı kararlılıkla devam edecektir. Birçok spekülasyonlar olmakta, sakın bu spekülasyonlara kulağınıza takmayın. Bizler inanıyoruz, inandığımız için üstünüz. Bundan hiçbir taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Sizlerin inancı, imanı inanıyorum ki birçok zaferi de arkasından getirecektir. Tebrik ediyorum. Birbirinizi inanıyorum ki Allah için seveceksiniz, seviyorsunuz ve sizler bir şehadete hep yürüdünüz, yürüyorsunuz. Bizler için zaten en önemli ödül de o. Bu ödüle inanarak çıktığınız bu yolda inanıyorum ki Rabbim zaferleri de bizlere lütfedecektir. Sizleri kutluyor, tebrik ediyorum."

Denetleme ve incelemelerinin ardından bölgeden ayrılan Bakan Akar, sınırın Türkiye tarafından kendisine sevgi gösterilerinde bulunan çocukları görünce makam otomobilini durdurdu. Araçtan inerek çocuklarla sohbet eden Akar, onlara şeker hediye etti. Eşme köyündekilerle de konuşan Akar ve komutanlara vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu.

- Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına ziyaret

Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra askeri helikopterlerle Kilis Çıldıroba'daki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına geçti.

Burada tören kıtasını selamlayan Akar, komutanlık özel defterini imzaladı. Mehmetçik ile yemekte bir araya gelen Akar ve TSK'nın komuta kademesi daha sonra bölgedeki birliklerin komutanlarıyla toplantı yaptı.

Uzun süren toplantıda çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, talimatlar verdi, harekat merkezinde incelemelerde bulundu.

(Sürecek)