Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi ile birlikte Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi ile birlikte Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay’a geldi. Hatay Havalimanı’nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, buradan sınır hattındaki birliklere geçti. Birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar, birlik komutanları ile bir araya gelerek, çeşitli talimatlar verdi.

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