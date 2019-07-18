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Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK’nin komuta kademesi, Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Sınır birlik komutanları ile bir araya gelen Akar, çeşitli talimatlar verdi- Suriye sınırının sıfır noktasındaki hudut karakolunda Mehmetçik ile karavanadan yemek yiyen Bakan Akar ve komutanlar, Boynuyoğun ve Apaydın Geçici Barınma merkezlerini ziyaret ederek Suriyelilerle sohbet etti

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:15
Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

HATAY (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu, Boynuyoğun ve Apaydın Geçici Barınma merkezlerini ziyaret ederek Suriyelilerle sohbet etti.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Sınır birlik komutanları ile bir araya gelen, onlara çeşitli talimatlar veren Bakan Akar, inceleme ve denetlemeleri kapsamında Altınözü ilçesindeki Kıyıgören Hudut Karakolu'na gitti. Karakol komutanının verdiği hudut tekmilinin ardından tören mangası ile karşılanan Bakan Akar, karakoldaki nöbet kulesine de çıktı. Faaliyetlere ilişkin brifing alan Bakan Akar, bölgeyi inceledi, emirler verdi. Askerle sohbet eden Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesi öğle yemeğini de Mehmetçik ile karavanadan yedi.

- Suriyelilerden yoğun ilgi

Akar ve komutanlar, buradaki incelemelerinin ardından Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'ne geçti. Çalışmalara ilişkin brifing alan Bakan Akar, sağlanan hizmetleri de yerinde inceledi.

Önce sağlık merkezini gezen Akar ve komutanlar, ardından yetim merkezine geçti. Verilen eğitime ilişkin bilgi alan Bakan Akar, çocuklarla sohbet ederek onlara çikolata ikram etti. Anaokulundaki çocukları da seven Bakan Akar, kamptaki Suriyelilerle de görüştü.

Suriyeliler, gösterilen misafirperverlikten dolayı Bakan Akar'a teşekkür ederken, Akar da "Bir an önce bölgede huzuru ve sükunu sağlayacağız, herkesin çoluğu, çocuğuyla evine rahat ve huzur içinde dönmesini ve yaşamasını sağlayacağız." dedi.

Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesi, daha sonra Apaydın Geçici Barınma Merkezi'ne geçerek buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı, merkezde kalan Suriyelilerle sohbet etti.Sevgi gösterilerinde bulunan merkezdekiler, Akar'a "Sizi çok seviyoruz" diye seslendi.

Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesi daha sonra Hatay Valiliğini de ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:15
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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