0553 313 94 23

Bakan Akar ve Komutanlar Ağrı’da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:00
Bakan Akar ve Komutanlar Ağrı’da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.


Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına iniş yapan Bakan Akar ve beraberindeki komutanları Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı karşıladı. İlk ziyaretini Ağrı Valiliğine gerçekleştiren Bakan Akar ve komutanlar, Vali Elban’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Valiliğe gelişinde 7 yaşındaki Deran Neva ve Batuhan isimli iki çocuğun çiçek takdim ettiği Akar, çocuklarla kısa süre sohbet etti, oyuncak hediye etti.


Akar, çocukların üşümemesi için hemen bina içine alınmasını istedi.


Bakan Hulusi Akar’a Ağrı ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik ediyor.


Bakan Akar ve beraberindeki komutanların askeri noktalarda inceleme yapmaları bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP, adaylığı düşürülen başkanın yerine eşini aday gösterdi!
    1. CHP, adaylığı düşürülen başkanın..
    2. Uzunlar ve Recepli sosyal tesisine..
    3. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay’da
    4. OGM Ormanspor'un yeni başkanı Şahin..
    5. AK Parti'nin Rize mitingi
    6. Varank'tan "Yerlilik ruhunu üretimin..
    7. Bournemouth Manchester City ne zaman..
    8. Karaağaç’a kentin kültürel değerlerini..
    9. "Kadınların iş gücüne ilave katılım..
    10. Fadıloğlu, “Standartları daha..
    11. Emektar gol kralı Tanju Çolak..
    12. Milli biatloncular Norveç yolcusu
    13. Bakan Kurum,” Ülkemizi depreme karşı..
    14. Türkiye'den ABD'nin PKK açıklamasına..
    15. Türkiye'den S-400 açıklaması:..
    16. DGS İlahiyat Bölümü 2019 taban..
    17. "5. Sarıkamış Kış Oyunları..
    18. Başkan Erdoğan: CHP’ye 31 Mart’ta..
    19. Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen..
    20. Kasımpaşa'ya yönetimden moral ziyareti
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...