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Bakan Akar ve Fidan Rusya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle görüştü- Görüşmede bölgesel konuların yanı sıra Soçi'de imzalanan mutabakatın ardından İdlib'deki son durumun da ele alındığı öğrenildi

20 Kasım 2018 Salı 13:36
Bakan Akar ve Fidan Rusya'da

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gitti.

Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle görüştü.

Akar ve Fidan, sabah saatlerinde özel uçakla Rusya'nın Soçi kentine hareket etti.

Bakan Akar ile MİT Başkanı Fidan burada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmede bölgesel konuların yanı sıra Soçi'de imzalanan mutabakatın ardından İdlib'deki son durumun da ele alındığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:36
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  2. MİT Başkanı Hakan Fidan
  3. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

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