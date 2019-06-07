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Bakan Akar, Türkiye’nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarının güvenliğinden sorumlu hudut birliğinde denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarının güvenliğinden sorumlu hudut birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulunarak, "Hudutların emniyetini tam olarak sağlamak için bugüne kadar elimizen gelen neyse tam olarak yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla ’hudut namustur’ anlayışı içinde yapmaya devam edeceğiz" dedi.

07 Haziran 2019 Cuma 14:29
Bakan Akar, Türkiye’nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarının güvenliğinden sorumlu hudut birliğinde denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarının güvenliğinden sorumlu hudut birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulunarak, "Hudutların emniyetini tam olarak sağlamak için bugüne kadar elimizen gelen neyse tam olarak yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla ’hudut namustur’ anlayışı içinde yapmaya devam edeceğiz" dedi.


Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Iğdır’a geldi.


Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar ve Komutanlar, askeri helikopterlerle 5. Hudut Alay Komutanlığı’na geldi. 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı ve diğer yetkililerin karşıladığı Bakan Akar, tören mangasını selamladı, birlik şeref defterini imzaladı. Çalışmalara ilişkin detaylı brifing alan Bakan Akar, talimatlar verdi.


"İran sınırından Türkiye’ye karşı ister terörist faaliyetler, geçiş, aktarma gayretleri, isterse düzensiz göç çerçevesinde yasa dışı geçiş teşebbüsleri var" diyen Bakan Akar,bunlara karşı alınması gereken tedbirlerin aksaksız yerine getirilmesinin önemine değindi. Yapılan çalışmalarda bilginin, koordinasyonun ve tecrübenin önemine değinen Akar, şunları kaydetti:


"Çalışmalarımızla ülkemizin beklentilerine cevap vermemiz lazım. Sizlerden beklentimiz büyük: ’Hudutlarımızın aşılmazlığı, geçilmezliği’. Esas olan budur. İster terörist olsun ister düzensiz göç olsun sonuçta hepsi yasa dışı bir geçiş demektir. Bunlara karşı elimizdeki imkanları en etkin şekilde kullanacağız ve bu geçişleri her türlü imkanı kullanarak sıfırlayacağız. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri çok büyük emekler harcadı, çok büyük yatırımlar yaptı. İhtiyaç duyulan ilave birlikler tahsis edilerek burası son derece güçlendirildi. Hudutların emniyetini tam olarak sağlamak için bugüne kadar elimizen gelen neyse tam olarak yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla ’hudut namustur’ anlayışı içinde yapmaya devam edeceğiz."


İlgi çeken ayrıntı


Öte yandan, Bakan Akar’ın inceleme ve denetlemesi sırasında bir ayrıntı dikkat çekti. Bakan Akar’a eşlik eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın 20 sene önce Iğdır’da görev yaptığı ortaya çıktı.


5. Hudut Alay Komutanı olarak 1999-2001 yıllarında kentte görevli olan Dündar’ın albay rütbesindeki fotoğrafı birliğin şeref salonunda yer aldı.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:29
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