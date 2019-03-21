Bakan Akar: "Türk ve Müslüman düşmanlığını içimizdeki gafillerin de görmesini bekliyoruz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yeni Zelanda’da yaşanan katliamla ilgili olarak, "Bu terörist, bu alçak, bu hain, yazdığı, yayımladığı 73 sayfalık deklarasyonda açıkça Müslümanları, Türkleri ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit etmekte. Birtakım tehditlerle kendince fikrini ortaya koymaktadır. Bu gerçeklerin içimizdeki bazı gafiller tarafından da görülmesini ve duyulmasını bekliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Ticaret Odası’nda düzenlenen ’Savunma ve Havacılık Sektörü’nde Kayseri Sanayisinin Gelecekteki Yeri’ konulu panelde yaptığı konuşmasında, Yeni Zelanda’da Cuma namazında savunmasız insanlara karşı yapılan terör saldırısını sert bir dille kınadı. Bakan Akar, "Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Nedir, ne değildir, kimdir, neden yaptı, nasıl yaptı? Bunları görmemiz lazım" dedi.

"Bizim somut olarak görmemiz gereken bir husus da, tüm dünyada, Türkiye’den 16 bin kilometre uzak bir yerde Türkiye’den 16 saat uçuş mesafesinde bir yerdeki bir kişinin bunu yapmasının bizim için en önemli çıkarımlarından birisi, Türk düşmanlığının, Müslüman düşmanlığının ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının nerelere vardığını görmemiz lazım" diyen Bakan Akar, "Bu terörist, bu alçak, bu hain, yazdığı, yayımladığı 73 sayfalık deklerasyonda açıkça Müslümanları, Türkleri ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit etmekte. Bir takım tehditlerle kendince fikrini ortaya koymaktadır. Böyle bir ortamda yaşadığımızın farkında olmamız lazım. Bu gerçeklerin içimizdeki bazı gafiller tarafından da görülmesini ve duyulmasını bekliyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını beklemekle beraber bu sapıkları da göz ardı etmemek lazım. Hamileri oldukça bu tür olayların devam edeceğini bitmeyeceğini anlamamız lazım. Bu katliamda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnsanlık duygusu olan herkese sabırlar diliyorum" diye konuştu.