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Bakan Akar, TSK Komuta kademesi ile bir araya geldi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile birlikte ABD ile yapılan heyetler arası görüşmeler sonrasında Bakanlıkta bir araya geldi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:08
Bakan Akar, TSK Komuta kademesi ile bir araya geldi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile birlikte ABD ile yapılan heyetler arası görüşmeler sonrasında Bakanlıkta bir araya geldi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’le pazartesi günü görüştükten sonra her iki ülkenin askeri heyetleri tarafından Güvenli Bölge tesisi ile ilgili ortak çalışmalara devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştı. Bu kapsamda iki ülkenin askeri heyetleri Güvenli Bölge ile ilgili bazı toplantılar gerçekleştirdi. Bakan Akar, TSK’nın komuta kademesi ile bir araya geldiği toplantıda hem bu görüşmeleri değerlendirdi hem de Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik olası askeri harekat masaya yatırıldı.


Toplantıda ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın gerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gerekse ABD’li senatörlerle görüşmelerinde F-35 konusundaki olumlu tutumundan duyulan memnuniyetin yanı sıra, sürecin olumlu sonuçlanmasına yönelik beklenti de ifade edildi. Toplantıda, ABD’den tedarik edilecek 100 Boeing yolcu uçağının da Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığın güzel bir örneği olduğu belirtildi.


Toplantıda ayrıca, F-35 projesine ilişkin ABD’nin mevcut yaklaşımından vazgeçmesinin ve iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verebilecek adımlarından kaçınmasını beklemenin stratejik ortak olarak Türkiye’nin hakkı olduğu vurgulandı. Aksi bir durumda ise Türkiye’nin yeni arayışlara girmesinin doğal olacağı belirtildi.


Türkiye’nin S-400 tedariki konusundaki kararlılığının herkes tarafından bir kez daha görüldüğünün belirtildiği toplantıda, F-35 projesinin de kendi yolunda ilerlemesi gerektiği, projenin diğer ortak ülkelerinin de Türkiye’nin ortaklıktan çıkarılması konusunda bazı endişeler taşıdıklarının değerlendirildiği ifade edildi.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün katıldığı kritik toplantıda, son hızla devam eden çalışmalar bir kez daha ele alındı. Bakan Akar, konuya ilişkin, ABD ile yapılan görüşmelerde, Türkiye’nin tüm görüşlerinin bir kez daha muhataplarına iletildiğini belirterek, "Bütün görüşlerimizi, tekliflerimizi gelen heyete ilettik. Bunları inceleyip cevaplarını derhal vermelerini bekliyoruz. Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatifimizi kullanacağımızı kendilerine bir defa daha vurguladık" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:08
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