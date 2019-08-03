Bakan Akar, trafik kazasında vefat eden emekli Tuğgeneral’in cenazesine katıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden emekli Tuğgeneral Mehmet Remzi Armen’in cenaze törenine katıldı.03 Ağustos 2019 Cumartesi 17:02
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden emekli Tuğgeneral Mehmet Remzi Armen’in cenaze törenine katıldı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İzmir’in Bergama ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden emekli Tuğgeneral Mehmet Remzi Armen’in cenaze törenine katıldı.
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