Bakan Akar, trafik kazasında vefat eden emekli Tuğgeneral’in cenazesine katıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden emekli Tuğgeneral Mehmet Remzi Armen’in cenaze törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden emekli Tuğgeneral Mehmet Remzi Armen’in cenaze törenine katıldı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İzmir’in Bergama ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden emekli Tuğgeneral Mehmet Remzi Armen’in cenaze törenine katıldı.

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