Bakan Akar: Şimdi önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şimdi önlerinde Münbiç ve Fırat'ın doğusu olduğunu ve bu konuda yoğun bir şeklide çalıştıklarını söyledi.20 Aralık 2018 Perşembe 10:03
Milli Savunma Bakanı Akar, Fırat’ın doğusunda teröristlerin kazdığı tüneller ile ilgili "İsterse yerin dibine girsinler, yeri ve zamanı geldiğinde kazdıkları çukurlara gömülecekler" dedi.
Bakan Akar, Sincar ve Karacak Dağı’na hava harekatına ilişkin, herhangi bir sivile, masuma zarar vermeden orada teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin sağlandığını belirtti.
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