Bakan Akar: Şimdi önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var

Milli Savunma Bakanı Akar, Fırat’ın doğusunda teröristlerin kazdığı tüneller ile ilgili "İsterse yerin dibine girsinler, yeri ve zamanı geldiğinde kazdıkları çukurlara gömülecekler" dedi.

Bakan Akar, Sincar ve Karacak Dağı’na hava harekatına ilişkin, herhangi bir sivile, masuma zarar vermeden orada teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin sağlandığını belirtti.