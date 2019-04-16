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Seçim 2019 Sayfası

Bakan Akar, Shanahan'a Suriye’de oluşturulması düşünülen Güvenli Bölge, S-400 alımı, F-35 uçakları ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkındaki görüş ve talepleri iletti.

16 Nisan 2019 Salı 20:07
Bakan Akar, Shanahan'a Suriye’de oluşturulması düşünülen Güvenli Bölge, S-400 alımı, F-35 uçakları ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkındaki görüş ve talepleri iletti.
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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 20:07
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