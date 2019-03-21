Bakan Akar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bir taraftan biz Mehmetçik'imizi yetiştirirken, onların araç-gereç, silah ve mühimmatlarının üstün teknoloji kullanmak suretiyle yerli ve milli olarak üretilmesi ve bunların Silahlı Kuvvetlerimize verilmesi en büyük dileğimizdir." dedi.

Akar, MÜSİAD tarafından düzenlenen gala yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Türk milletinin, askerinin "Çanakkale ruhu" ile 7 değil 77 düvelin arkasında olduğu terörle örgütlerine karşı mücadelesini eksiksiz sürdürdüğünü ifade eden Akar, gelinen noktadaki başarılarda şehitlerin ve gazilerin büyük rolü bulunduğunu vurguladı.

Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şehit aileleri ve gazilerinin de yer aldığı büyük bir aile olduğunu belirtti.

Yerli ve milli savunma sanayinin önemine değinen ve bununla ilgili Kayseri'de bugün önemli toplantıların yapıldığını aktaran Bakan Akar, "Bir taraftan biz Mehmetçik'imizi yetiştirirken, onların araç-gereç, silah ve mühimmatlarının üstün teknoloji kullanmak suretiyle yerli ve milli olarak üretilmesi ve bunların Silahlı Kuvvetlerimize verilmesi en büyük dileğimizdir." diye konuştu.

Ülkelerin para vermelerine rağmen silah ve sistemleri alamadığı dönemlerin olduğunu dile getiren Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada bizim hayatta kalabilmemiz için bu konuları mutlaka çözmemiz lazım. Çünkü barış zamanında herkes sizinle dost, müttefik. Beraber çalışıyor. Fakat kriz ve savaş zamanında paranız olsa dahi istediğiniz silahı, araç-gereci alamayabilirsiniz. Dolayısıyla bu hayat meselesi. Burada herhangi bir işi şansa bırakmamak lazım. Tüm müteşebbislerimizin bu konuda elini taşın altına sokup bir şeyler yapması lazım. Savunma sanayi sadece ekonomik bir faaliyet değil aynı zamanda ülkemizin ve milletimizin güvenliği için gerekli bir vatandaşlık görevi. Bu konuda devletten ne bekleniyorsa elimizden geleni yapmaya hazırız."

Akar, Kayseri'nin önemli bir sanayi şehri olduğunu, Kayseri'deki dinamizmin sanayi çalışmalarına daha fazla yansıması gerektiğini söyledi.

Konuşmasının ardından Bakan Akar, yemekte şehit ve gazi aileleriyle sohbet edip, çocuklarıyla yakından ilgilendi.