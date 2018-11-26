Bakan Akar, Sancaktepe'de incelemelerde bulunacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri helikopterin düştüğü Sancaktepe'de incelemelerde bulunacak26 Kasım 2018 Pazartesi 12:13
ANKARA(AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri helikopter kazasının yaşandığı İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde incelemelerde bulunacak.
Türkiye Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı için İstanbul'da bulunan Akar, Sancaktepe Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarparak düşen askeri helikopterle ilgili yetkililerden bilgi alacak.
Helikopter kazasında 4 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.
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