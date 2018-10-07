0553 313 94 23

Bakan Akar sabah yürüyüşüne çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kızılcahamam kampında sabah yürüyüşüne çıktı.

07 Ekim 2018 Pazar 09:48
Bakan Akar sabah yürüyüşüne çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti 27. İstişare  ve Değerlendirme Toplantısı için bulunduğu Kızılcahamam'da sabah yürüyüşü yaptı.

Akar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme  Toplantısı'nın yapıldığı otelden sabah saatlerinde ayrılarak yürüyüş parkuruna  geçti.

Burada yaklaşık yarım saat yürüyen Akar, görüntü alan gazetecilere dün  de yürüdüğünü hatırlatarak, "Rutin faaliyetlerimizi yapıyoruz. Her zaman mümkün  olmuyor, fırsat buldukça yürüyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar'a eski milletvekili Salih Kapusuz da eşlik etti.

Öte yandan görüntü alan gazeteciler, tempolu yürüyen Akar'a yetişmekte zorlandı. Akar, gazetecilere "Siz de yürüyün." tavsiyesinde bulundu.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 09:48
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vodafone Vitrin’den ‘Ailem Güvende’ uygulaması
    1. Vodafone Vitrin’den ‘Ailem Güvende’..
    2. Yüzde yüz yerli! Tanesini 3 bin euroya..
    3. Tüketiciye müjdeli haberler
    4. Muş'ta sokak köpekleri sürüye..
    5. Karayipler'de deprem! Çok sayıda ölü var
    6. ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne..
    7. Gurur verici tablo! Türk komutanlar..
    8. Beşiktaş'ta zorlu deplasmanda!
    9. 2018 KPSS ortaöğretim sınav soru ve..
    10. Merkel'i düşündüren gösteri! Halk..
    11. Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu bir..
    12. Tören gerçekleştirildi! Türk..
    13. Eski usulleri bırakıp stratejimizi..
    14. Somali'de Türk askeri üssünde yemin..
    15. Bakan Akar sabah yürüyüşüne çıktı
    16. Bosna Hersek halkı sandık başına gitti
    17. Akar'dan, kendisine yetişemeyen..
    18. 45 Afgan göçmen yakalandı
    19. Kadıköy'de dev randevu!
    20. Mersin'de borcunu ödemeyince dehşeti..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!