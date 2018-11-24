THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü- Görüşmede, İdlib ve Tel Rıfat'taki son durum başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi'de imzalanan mutabakat çerçevesinde değerlendirildi- Sahada alınması gereken teknik ve taktik tedbirlerin belirlendiği görüşmede, İdlib ve Tel Rıfat'ta huzur ve güvenliğin sağlanması ve idamesi için ortak çalışmanın sürdürülmesi konusunda fikir birliği içinde olunduğu teyit edildi

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:46
Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun telefon görüşmesinde, bölgesel güvenlik konuları Soçi'de imzalanan mutabakat çerçevesinde değerlendirildi, İdlib ve Tel Rıfat'ta huzur ve güvenliğin sağlanması ve idamesi için ortak çalışmanın sürdürülmesi konusunda fikir birliği içinde olunduğu teyit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İdlib ve Tel Rıfat'taki son durum başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları, Soçi'de imzalanan mutabakat çerçevesinde değerlendirildi.

Sahada alınması gereken teknik ve taktik tedbirlerin belirlendiği görüşmede, İdlib ve Tel Rıfat'ta huzur ve güvenliğin sağlanması ve idamesi için ortak çalışmanın sürdürülmesi konusunda fikir birliği içinde olunduğu teyit edildi.

Bakan Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ile geçen salı günü Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya gelmişti.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 09:46
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  2. Rus
  3. Sergey Şoygu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk işadamları Afrika’yı fethediyor
    1. Türk işadamları Afrika’yı fethediyor
    2. AK Parti belediye başkan adayları 2019..
    3. Sinpaş’tan açık teklif
    4. AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan..
    5. Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü
    6. Demokratlar Trump-Suudi ilişkisini..
    7. İlk adımı Beykoz’da atıp İstanbul’a..
    8. Polis Akademisi'nden göç ve uyum raporu
    9. AK Parti Nevşihir belediye başkan..
    10. Meteorolojiden uyarı az önce geldi!..
    11. Doğu'da hava parçalı çok bulutlu geçecek
    12. Kaşıkçı'nın kızları babalarını anlattı
    13. Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim..
    14. Karlov'un suikast emrini mahrem imam..
    15. Akar-Şoygu görüşmesinde İdlib ve Tel..
    16. Akar'ın Şoygu ile görüşmesinde..
    17. Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya..
    18. Cami inşaatı alanındaki ağaçların..
    19. Ankara'da korkunç kaza! Bu araçtan sağ..
    20. AK Parti Siirt belediye başkan adayı..
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...