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Gündem Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
Gündem

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 16:04:00 - 2021-03-25 16:05:26
Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile telefonda görüştü.

Bakan Akar şu ifadeleri kullandı:

"(Şoygu görüşmesi) Yapıcı geçen görüşmede, mutabakat muhtırasındaki ihlalleri dile getirdik, karşılıklı tedbirler alınması konusunda mutabık kaldık.

1 Mart'tan bugüne kadar Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi."

 

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