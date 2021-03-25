Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile telefonda görüştü.
Bakan Akar şu ifadeleri kullandı:
"(Şoygu görüşmesi) Yapıcı geçen görüşmede, mutabakat muhtırasındaki ihlalleri dile getirdik, karşılıklı tedbirler alınması konusunda mutabık kaldık.
1 Mart'tan bugüne kadar Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi."
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