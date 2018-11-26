Bakan Hulusi Akar olay yerinde incelemeler bulunuyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri helikopterin düştüğü Sancaktepe'ye geldi. Bakan Akar, olay yerinde incelemeler yapıyor.26 Kasım 2018 Pazartesi 11:56
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eğitim uçuşu sırada askeri helikopterin düştüğü Samandıra'ya geldi.
Bakan Akar ile Vali Yerlikaya, askeri helikopterin, Sancaktepe Samandıra Mahallesi Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarptıktan düştüğü kaza alanında incelemelerde bulunuyor.
Helikopterin düştüğü sokaklar trafiğe kapatılırken, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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