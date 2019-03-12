Bakan Akar, konuşmasını bölerek küçük çocuğu sevdi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Afyonkarahisar’da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Afyonkarahisar’da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Programda katılımcılara hitap eden Akar, bir ara konuşmasını keserek sahnenin etrafında bulunan çocuklardan birisini severek yanağını okşadı. Çocuklar Akar’ın konuşması boyunca sahneden ve kürsünün önünden biran olsun ayrılmadığı gözlendi.

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