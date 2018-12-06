Bakan Akar ile TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda, askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü

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06 Aralık 2018 Perşembe 18:46
Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:46
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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