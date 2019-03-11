0553 313 94 23

Bakan Akar, Harp Okulundan Dönem arkadaşlarıyla buluştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1972 yılında Harp Okulu’ndan birlikte mezun olduğu silah arkadaşlarıyla Bakanlık’ta bir araya geldi.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:26
Bakan Akar, Harp Okulundan Dönem arkadaşlarıyla buluştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1972 yılında Harp Okulu’ndan birlikte mezun olduğu silah arkadaşlarıyla Bakanlık’ta bir araya geldi.


1972’liler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı İbrahim Erge’nin koordinatörlüğünde gerçekleşen buluşmada, sayıları 70’i bulan devre arkadaşları hem 50 yıllık hatıraları yâd etti hem de Bakan Akar’ın yeni görevini kutladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4 kişinin yaralandığı olayda tüfek kullanan şüpheli tutuklandı
    1. 4 kişinin yaralandığı olayda tüfek..
    2. İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş sözler!..
    3. Sur Belediyesinden 140 personel..
    4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan..
    5. Brezilya'da aşırı yağışlar 7 can aldı
    6. Hindistan-Pakistan geriliminde çok..
    7. AK Parti'nin Hakkari mitingi
    8. Kar kütlesi araca zarar verdi, bir..
    9. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Batı..
    10. Samsun’da uyuşturucudan 8 kişi..
    11. Üvey annesini başını keserek öldüren..
    12. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    13. Pulmoner Rehabilitasyon Haftası..
    14. CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun..
    15. Etiyopya'da düşen yolcu uçağı
    16. Kılıç’tan 12 Mart mesajı
    17. Başkan Kutlu’dan İstiklal Marşının..
    18. Osmangazi’de su kesintisi
    19. Kazayı izlerken kaza yaptılar
    20. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    21. Kayıp keçileri jandarma buldu
    22. 5 yaşında muhtar adaylığını açıkladı!..
    23. Enerji Bir-Sen’den GMİS Üzülmez..
    24. Başkan Sekmen: “Bu kardeşlik ortamını..
    25. Darbe bildirisinde imzası bulunan..
    26. Ülke şokta! 5,5 ile sallandı
    27. Genç iş adamları eğitim programı sona..
    28. PTT dağıtım ve toplama merkez..
    29. Vali Pekmez İstiklal Marşının kabulü..
    30. Spor inovasyonu programında,..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!