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Bakan Akar: "Hangi deliğe kaçarlarsa kaçsınlar mutlaka cezalarını bulacaklar"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "27 Mayıs’ta başlattığımız Pençe Harekatı ile şu anda teröristlerin Hakurk bölgesindeki bütün inlerine girdik, gireceğiz.

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:38
Bakan Akar: "Hangi deliğe kaçarlarsa kaçsınlar mutlaka cezalarını bulacaklar"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "27 Mayıs’ta başlattığımız Pençe Harekatı ile şu anda teröristlerin Hakurk bölgesindeki bütün inlerine girdik, gireceğiz. Hangi deliğe kaçarlarsa kaçsınlar mutlaka cezalarını bulacaklar" dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 1. Komando Tugayı’nda düzenlenen iftar programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. 1. Komando Tugayı’nı vatana ve millete büyük hizmetler veren kahraman tugay olarak nitelendiren Bakan Akar, burada şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Konuşmasının başında şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri olarak hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Annelerin, babaların özellikle şehitlerimizin evlatlarının gözyaşlarının her bir damlasının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Akar, şunları söyledi:


"Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi yurt içinde ve sınır ötesinde azim, kararlılık ve artan bir tempoyla sürüyor. Sizlerin sevgisinden, güveninden, duasından aldığımız ilhamla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Asil milletimizin terör belasından kurtaracağız. TSK’nın hedefi sadece teröristlerdir. 27 Mayıs’ta başlattığımız Pençe Harekatı ile şu anda teröristlerin Hakurk bölgesindeki bütün inlerine girdik, gireceğiz. Hangi deliğe kaçarlarsa kaçsınlar mutlaka cezalarını bulacaklar. Bunu tepesindekiler anladı, alttakiler de anlayacak.”



İftarın ardından şehit yakınları ve gazilerle sohbet eden Bakan Akar ve komutanlar çocuklarla fotoğraf çektirdi, onlara hediyeler verdi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 00:38
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