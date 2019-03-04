Bakan Akar Gölcük’te Donanma Komutanlığında incelemelerde bulundu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarıyla inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Gölcük’te bulunan Donanma Komutanlığı’na gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarıyla inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Gölcük’te bulunan Donanma Komutanlığı’na gitti.

Komutanlığa gelişinde tören kıtasını selamlayan Bakan Akar, Donanma Komutanlığı özel defterini imzalamasının ardından Mavi Vatan Tatbikatı’nın sevk ve idaresinin gerçekleştirildiği Tatbikat Kontrol Merkezi’ne geçti.

Burada tatbikata katılan unsurlardan video konferans yöntemi ile brifing alan Bakan Akar, birlik komutanlarına talimatlarını da aktardı.

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