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Bakan Akar: F-35’lerin kasım ayında gelmesini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

14 Mart 2019 Perşembe 11:40
Bakan Akar: F-35’lerin kasım ayında gelmesini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Kasım’da bu uçakların Malatya’ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya’daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı" dedi.

 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. S-400 hava ve füze savunma sisteminin tedarikine ilişkin Türkiye’nin pozisyonunun açık olduğunu belirten Akar, Türkiye’nin etraftaki ülkelerden hava tehdidi ve tehlikeleriyle karşı karşıya olduğunu anımsattı. Bakan Akar, "Bunun çaresini bulmak lazım. 2011’den sonra bu konu aciliyet kesbetti. Bunun üzerine NATO’ya müracaat ettik. NATO, ABD, Almanya ve Hollanda’dan birer Patriot bataryasını görevlendirdi. İncirlik, Gaziantep, Kahramanmaraş’a geldiler. Takriben 1,5 yıl kadar görev yaptılar ve daha sonra ‘biz ayrılacağız’ dediler. Dolayısıyla bizim bu şekilde geçici bir takım önlemlerle bekamızı sürdüremeyeceğimizi, dolayısıyla bunu edinmemiz gerektiğini aklı olan herkes gördü. Bu esasen 90’lı yılların sonundan itibaren hava, füze savunmamız nasıl olacağı meselesi TSK ve Türkiye’nin problemiydi. Bununla ilgili birçok çalışma zaten yapıldı. 2011 bunu biraz daha hızlandırdı. Bunun üzerine mevcut arayışlarımız daha sistematik hale getirildi. Kriterler belirlendi, görüşmeler başladı. Kriterlerimizin birincisi yeteri kadar pazar olduk, bundan sonra olmayacağız diyoruz. Herhangi bir silahı, aracı aldığımızda bunun teknolojisini, üretimini, bunun ihracını, modernizasyonunu istiyoruz. Belirlenen kriterlere en uygun cevabı veren Rusya ile anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı ve bu gerçekleşti. Hala bu durumda iken ABD dahil NATO’daki müttefiklerimize hava savunma sistemleri tedariki için talep mektupları yazdık. ABD tarafından 17 ay sonra cevap verildi. Dolayısıyla bizim buradaki acil ihtiyacımız görmemezlikten gelinmemeli. Bizim NATO’dan koptuğumuz yok. Biz NATO’ya karşı hangi sorumluluklarımız varsa bunları eksiksiz, aksaksız yerine getiriyoruz" diye konuştu.



"F-35’ler Kasım’da geliyor"

 

F-35 konusundaki son gelişmeleri aktaran Akar, bunun ABD’liler tarafından da dile getirildiğini aktararak, "F-35 konusundaki bütün yükümlülüklerimizi hem finansal hem de diğer konulardaki taahhütlerimizi aksaksız, eksiksiz en iyi yerine getiren ülkelerden biri olduğumuzu söylediler. Paramızı, ortaklık payımızı ödemişiz, bu arada bize düşen bazı parçaların tasarlanması, imali var, bunları eksiksiz yapmaya devam ediyoruz. Bir takım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Bizim pilotlarımız, bakım personelimiz ABD’de eğitim almaya devam ediyor. Kasım’da bu uçakların Malatya’ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya’daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:40
  1. Kahramanmaraş
  2. Malatya
  3. Gaziantep
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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