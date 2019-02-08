Bakan Hulusi Akar, Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezyalı mevkidaşı Ryamizard Ryacudu ile bir görüştü.08 Şubat 2019 Cuma 14:38
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu ile bir araya geldi.
Akar, konuk mevkidaşını Bakanlık'ta askeri törenle karşıladı.
Ryacudu'nun tören mangasını "merhaba asker" diyerek selamlamasının ardından, iki bakan görüşmeye geçti.
Görüşmede ne konuşuldu?
Görüşmede iki ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.
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