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Korona Virüs Bakan Akar duyurdu! Komutanlar Kovid-19'a yakalandı
Korona Virüs

Bakan Akar duyurdu! Komutanlar Kovid-19'a yakalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 17:29:00 -
Bakan Akar duyurdu! Komutanlar Kovid-19'a yakalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

MSB'den yapıla açıklamalarda kuvvet komutanlarının testleri farklı tarihlerde yaptığı belirtildi. Komutanların hastalığı hafif belirtilerle geçirdiği ve görevlerine uzaktan devam ettikleri de ifade edildi.

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