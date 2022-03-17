Bakan Akar duyurdu! Komutanlar Kovid-19'a yakalandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
MSB'den yapıla açıklamalarda kuvvet komutanlarının testleri farklı tarihlerde yaptığı belirtildi. Komutanların hastalığı hafif belirtilerle geçirdiği ve görevlerine uzaktan devam ettikleri de ifade edildi.