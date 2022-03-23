Bakan Akar, ‘Dünya Meteoroloji Günü’ törenine katıldı

YENİ AKİT ANKARA

Askerî faaliyetlerin gerek planlama gerekse icra aşamasında hava durumunun önemli olduğunu dile getiren Akar, bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yoğun bir iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Sun Tzu’nun “Savaş Sanatı” kitabında “önceden bilmenin” önemine vurgu yapıldığını aktaran Bakan Akar, şöyle konuştu: “Bütün alanlarda tahmin konusu önemli bir unsur, ayrı bir akademik çalışma konusu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bu konudaki çalışmaları bizim için son derece önemli ve değerli. Bunlar çalışmalarımızı kolaylaştıran konular. Askerî açıdan ister harekât ister idari faaliyetlerin planlanmasında hava şartları ve arazi son derece önemli konular arasında yer almaktadır. Bu iki konu üzerinde hem planlama hem icra safhalarında devamlı bilgi sahibi olmak zorundayız. Bu konuda da bize yapılan yardımlar, destekler çok değerli, tahminlerin isabeti çok önemli.” İklime, hava şartlarına duyarsız kalınmasının mümkün olmadığını dile getiren Bakan Akar, kurumlardan bireylere kadar herkesin yapması gerekenlerin olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin canlı hayatını önemli şekilde etkilediğine dikkati çeken Bakan Akar, sözlerinin sonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışanlarına başarı dileklerini ileterek “Dünya Meteoroloji Günü”nü kutladı.

Törenin sonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Bakan Akar’a bakan olduğu güne ait meteoroloji fotoğrafının yer aldığı tablo hediye edildi. Öte yandan Bakanlar Hulusi Akar ve Murat Kurum tören öncesinde Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışını yaptı, fotoğraflara ilişkin bilgi aldı.