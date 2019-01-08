Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'u kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'u kabul etti.08 Ocak 2019 Salı 21:37
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'u kabul etti.
Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.
Akar tarafından, "Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği" vurgulandı.
Görüşmede, Akar tarafından "Türkiye’nin sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu" belirtildi
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