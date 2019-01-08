Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'u kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'u kabul etti.

Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

Akar tarafından, "Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği" vurgulandı.

Görüşmede, Akar tarafından "Türkiye’nin sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu" belirtildi