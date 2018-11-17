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Bakan Akar: Amerika'dan YPG ile işbirliğini kesmesini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD askerlerinin teröristlerle fotoğrafı ile ilgili olarak, "ABD’den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile işbirliğini kesmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:20
Bakan Akar: Amerika'dan YPG ile işbirliğini kesmesini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li askerlerle  PKK/YPG'li teröristlerin bir araya geldiği görüntülerden duyulan rahatsızlığı  dile getirerek, "ABD'den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan işbirliğini  kesmesini bekliyoruz." dedi. 

Bakan Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu’na katılmak için geldiği  Kanada’nın Halifax kentinde ilk olarak Çanakkale Anıtı’nı ziyaret etti. Kar  yağışı altında gerçekleşen törende anıta çelenk bırakan, saygı duruşunda bulunan  Bakan Akar, daha sonra toplantının düzenlendiği Westin Oteli'ne geçti.

Açılış oturumunun yapılacağı salona gelişinde aralarında Kanada  Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan’ın da bulunduğu katılımcılarla bir süre  ayaküstü sohbet eden Akar, ilk oturumun ardından ABD’li senatörlerle bir araya  geldi.

Görüşmede, ABD askerleri ve terör örgütü PKK/YPG üyelerinin bir arada  oldukları görüntüleri anımsatan Bakan Akar, "Bu fotoğraflar medyamızda geniş yer  bulmuş ve halkımızda rahatsızlık yaratmıştır. Halkımızın gözündeki Amerika ve  Amerikan ordusunun imajına zarar vermiştir. ABD’den söz verdiği gibi terör örgütü  YPG ile olan iş birliğini kesmesini bekliyoruz. DEAŞ terör örgütü de büyük oranda  etkisiz hale getirilmesine rağmen ABD’nin terör örgütü YPG’ye kamyonlarla ve  uçaklarla silah ve mühimmat vermesini kabul etmemiz mümkün değil. Güney  sınırımızda bir terör koridoru oluşmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz."  ifadelerini kullandı.

FETÖ'CÜLERİN İADESİ TALEBİ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile terör örgütü  üyelerinin iadesi konusuna da değinen Akar, örgütün elebaşı ve üyelerinin  iadesine ilişkin 85 klasör ve sayısız belgenin ABD’ye gönderildiğini anımsattı.  İlave bilgiye ihtiyaç olması durumunda paylaşmaya hazır olduklarını dile getiren  Akar, FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu vurguladı.

Toplantıya, Arkansas Senatörü John Boozman, Güney Dakota Senatörü Mike  Rounds, Mississippi Senatörü Roger Wicker, Nebraska Senatörü Deb Fischer, New  Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen ile Virginia Senatörü Tim Kaine'nin yanı sıra  vefat eden eski senatör John McCain'in eşi Cindy McCain katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  kendilerini Türkiye'de görmekten duyacağı memnuniyeti belirterek senatörleri  Türkiye'ye davet etti.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 10:20
  1. Çanakkale
  2. FETÖ
  3. Milli Savunma Bakanı Akar
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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