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Bakan Akar: Birleşik Müşterek Harekat Merkezi faaliyete başladı

Milli Savunma Bakanı Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safhayla ilgili sahada uygulamalara geçildi." dedi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:33
Bakan Akar: Birleşik Müşterek Harekat Merkezi faaliyete başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safhayla ilgili sahada uygulamalara geçildi." dedi.

Bakan Akar'ın açıklamaları şu şekilde:

-(Güvenli bölge tesisi) İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı.

-İdlib'de gözlem noktalarımıza veya oradaki varlığımıza yönelik herhangi bir saldırıda meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanırız.

-Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 olmak üzere son 8 ayda Irak’ın kuzeyinde 654 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-3 başarıyla devam ediyor.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:33
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  2. Birleşik Müşterek Harekat Merkezi

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