  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Akar açıkladı: Çok önemli bir operasyon yapıldı
Gündem

Bakan Akar açıkladı: Çok önemli bir operasyon yapıldı

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildiğini belirterek, önemli bir operasyon yapıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 02:11:00 - 2021-02-14 02:20:35
Bakan Akar açıkladı: Çok önemli bir operasyon yapıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son derece özel ve kritik bir harekat olarak nitelendirdiği Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 teröristin öldürüldüğünü, 2 teröristin sağ ele geçirildiğini, bölgenin büyük ölçüde terör örgütünden temizlendiğini belirterek, "Yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir" dedi.

"Son tererist etkisiz hale gelene kadar mücadele devam edecek"

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Harekat sırasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı. Harekatı gerçekleştiren personeli kutlayan Akar, şöyle konuştu:

"Son derece özel ve kritik bir harekat icra edildi. Gerçekten önemli, özel bir harekat yapıldı. Çok geniş bir alanı kapsayan zor arazi ve iklim koşullarında zor bir harekat gerçekleştirildi. Harekatla bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan ve bir şekilde hudutlarımıza, güvenlik güçlerimize ve halkımıza saldırı hazırlığında bulunan tüm unsurlar da büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Şu anda 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi olmakla beraber aldığımız çeşitli duyumlar, istihbarat kurumlarımızın çalışmaları var. Onların sonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının çok daha fazla olacağı yönünde değerlendirmeler bulunmaktadır. Keşke 13 vatandaşımızı oradan sağ salim çıkarabilseydik. Ancak alçaklar, caniler bu silahsız, masumları yaptıkları katliamla şehit ettiler."

Akar sözlerinin sonunda harekatta gösterilen başarıdan dolayı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve sıralı komutanları tebrik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acı haberi alan Erdoğan programını yarıda kesti
Gündem

Acı haberi alan Erdoğan programını yarıda kesti

Dün vefat eden Elazığ'ın kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın bugün kılınacak cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katı..
Ayasofya Camisi Baş İmamı'nı hedef alan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Hadsiz Özışık, sen kimsin?'
Gündem

Ayasofya Camisi Baş İmamı'nı hedef alan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Hadsiz Özışık, sen kimsin?'

Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı, İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın'ı hedef alarak, ağza alınmayacak sözlerle hakaret ve beddualar sa..
Erdoğan'dan 'Kadir Topbaş' kararı
Gündem

Erdoğan'dan 'Kadir Topbaş' kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kadir Topbaş'ın İstanbul Fatih Camisi’ndeki cenazesine katılacak.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay