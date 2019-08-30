Bakan Akar'dan kritik açıklama: 676 terörist öldürüldü! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "FETÖ ile mücadele 17 bin 498 kişi ihraç edildi. Amacımız bu şanlı üniformayı tek hainin bile taşımasına engel olmaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16, Pençe-3'te şimdiye dek 22 olmak üzere Irak'ın kuzeyinde yılbaşından bu yana 676 terörist etkisiz hale getirildi. İdlib'de personelimize, gözlem noktalarımıza zarar geldiği takdirde meşru müdafaa hakkımızı kullanacağımızı söyledik, söylemeye devam ediyoruz"

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