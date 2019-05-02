Bakan Akar, ABD’nin Suriye Temsilcisi Jeffrey ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey ile İstanbul’da görüştü.02 Mayıs 2019 Perşembe 00:10
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey ile İstanbul’da görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey ile İstanbul’da bir araya geldi. Görüşmede, Münbiç ile Fırat’ın doğusu başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.
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