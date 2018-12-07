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Bakan Akar ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti- Akar, Jeffrey ile görüşmesinde ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve gözlem noktalarından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti- Akar, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceğini belirtti

07 Aralık 2018 Cuma 17:57
Bakan Akar ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabulünde, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve gözlem noktalarından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Bakanlıkta, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü.

Suriye konusunun ele alındığı, Fırat'ın doğusu, İdlib ve Münbiç'te yaşanan son dönemdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Akar tarafından muhatabına, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılık, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması konusundaki haklı beklentimiz, gözlem noktalarından vazgeçilmesi ve ülkemizin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceği hususları tekraren ifade edildi."

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 17:57
  1. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
  2. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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