Bakan Akar, ABD'de temaslarda bulunacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu heyetle yarın ABD'ye gidecek- Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'la da bir araya gelecek- Görüşmelerde Suriye ve bölgesel gelişmeler ele alınacak20 Şubat 2019 Çarşamba 18:53
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu heyetle yarın ABD'ye gidecek.
Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar, beraberindeki bir heyetle ABD'de temaslarda bulunacak.
Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de aralarında bulunduğu heyetle başkent Washington'a gidecek. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'la da görüşecek.
Görüşmelerde, Suriye başta olmak üzere, bölgesel konuların ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınacağı öğrenildi.
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