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Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:43
Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Bakan Akar’ın, ABD’li muhatabı tarafından gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üsluptan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği görüşmede, başta ABD ve Türkiye arasındaki ikili konular olmak üzere bölgesel güvenlik ve savunma işbirliği konuları ele alındı.


Söz konusu görüşmede, iki Bakan Brüksel’de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:43
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