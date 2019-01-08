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Bakan Akar ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'u kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve beraberindeki heyeti kabul ettiği görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı- Milli Savunma Bakanlığı: - "Toplantıda, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler, ABD’nin bölgeden çekilmesi, terör örgütü PKK/YPG'ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu"- "Bakan Akar tarafından konuk heyete; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kürt kardeşlerimize karşı değil, bölgedeki tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlere karşı mücadele ettiği, Münbiç yol haritasının süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği, Türkiye'nin, sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu vurgulandı"

08 Ocak 2019 Salı 21:47
Bakan Akar ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'u kabul etti

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'u kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, Dunford ve beraberindeki heyeti kabul ettiği görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı bildirildi.

Kabulde, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, ABD'nin bölgeden çekilmesi, terör örgütü PKK/YPG'ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Bakan Akar tarafından konuk heyete; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kürt kardeşlerimize karşı değil, bölgedeki tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlere karşı mücadele ettiği,bu mücadelede ülkemizin Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğu,Münbiç yol haritasının süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği, Türkiye'nin, sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu vurgulandı."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 21:47
  1. ABD Genelkurmay Başkanı Dunford
  2. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  3. Orgeneral Yaşar Güler

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