Bakan Gül açıkladı:70 puan barajı getirilecek!

Adalet Bakanı Gül, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde hakim ve savcılar için gerçekleştirilen "Meslek İçi Eğitim Programı"nın açılışına katıldı. Bugün itibariyle 11 merkezde faaliyet gösteren bölge adliyelerinin çok önem verdikleri ilk derece mahkemesi olduğunu belirten Gül, 2 yıl itibariyle faydasını hemen gördükleri, içtihatları ve kararlarıyla çok önemli bir mesafe alan bölge adliye mahkemelerinin başkan ve üyelerini, cumhuriyet savcılarını yürekten tebrik ettiğini söyledi.

En büyük ihanet örneğidir

Gül, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin devlet ve toplum hayatı için kritik bir eşik olduğunu vurgulayarak, "Siyasi tarihimiz boyunca yüz yüze geldiğimiz en büyük tehditlerden birisidir. Adeta bin yıldır bu coğrafyada görülen en büyük ihanet örneğidir. Silaha karşı yürekle karşı duran, FETÖ'nün esaret teşebbüsüne cesaretle karşı duran aziz Türk milleti bu kalkışmanın püskürtülmesinde en önemli rolü icra etmiştir. O gece sür'atle harekete geçen yargı mensuplarımız da milletimiz nasıl demokrasi nöbeti tutuyorsa adliyelerde demokrasi nöbeti tutarak, Türk milletinin ve devletinin bekasını, hukuku, demokrasiyi korumak için canla başla çalışmışlardır. Yargı mensuplarımız hala demokrasi nöbetini tutmaya devam etmektedir" diye konuştu.

5 bin civarı yargı mensubuna eğitim

Darbe girişimi nedeniyle zorunlu olarak eğitimlerini yarıda bırakan veya hiç eğitimlerine başlamadan kürsüye giden yargı mensuplarının olduğunu ifade eden Gül, "İşte bugün 9 ayrı bölgemizde bu arkadaşlarımızı meslek içi eğitim almaları için bir araya topladık. Toplam 926 yargı mensubumuz Aralık ayı içinde bu programları tamamlamış olacak. Yine 2019'da da bu eğitimlere devam edeceğiz. 3 bini istinaf merkezlerinde olmak üzere toplam 5 bin civarında yargı mensubunun da önümüzdeki yıl benzer programlara dahil ederek eğitim almasını planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Liyakatten asla vazgeçilmemeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adalet hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için çok önemli hizmetler yaptıklarını anlatan Gül, bu hizmetlerinin insan odaklı olduğunu belirtti. Adaletin insan için olduğunu dile getiren Gül, soyut bir değer olan adaletin ışığını insanın muhakemesinde, hakikatini ise vicdanında bulduğunu söyledi. Adaletin ancak ve sadece ona sadakat gösterenlerin elinde büyüyeceğini vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"İşte bu nedenle hukukçuların eğitimi ve adalet yoluna koyulacak olanların titiz bir şekilde seçimi çok önemlidir. Ehliyet ve liyakatten önce bir ideolojik sapkınlığa sadakati tercih ederek yargıyı arka bahçesi veya ideolojik bir araç olarak görenlerin ülkemizi getirdikleri hal ortadadır. Asla ve asla ehliyet ve liyakatten vazgeçmeden, sadece ve sadece Anayasadan, hukuktan talimat alan bir yargı elbette Türk milletine her zaman hizmet edecektir. İşte bütün gayemiz FETÖ'nün bu tahribatını temizleyerek yargıda da yeni inşa sürecini hep birlikte tamamlamaktır."

70 puan barajı getirmeyi planlıyoruz

Gül, bu konudaki temel yaklaşımlarının sürekli eğitim anlayışı olduğunu ifade ederek, hakim ve savcıların mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi, temelleri üniversitede atılan meslektaşlar arasındaki tecrübe paylaşımlarını ve meslek içi eğitimlerle sürdürülmesi gereken bir süreci çok anlamlı ve önemli bulduklarını kaydetti. Hukuk eğitiminin nitelik olarak güçlendirilmesi konusunda çok geniş bir mutabakat bulunduğunu anlatan Gül, "Ülkemizdeki hukuk eğitimlerinin niteliğini arttırmak, başta YÖK ve üniversiteler olmak üzere ilgili paydaşlarla işbirliğini arttırarak niteliği arttırmayı temel hedef olarak görüyoruz. Hukuk fakültesi mezunları için ön gördüğümüz bir devlet sınavı yine eğitimde kaliteyi teşvik edecek bir önlem olacaktır. Kontenjanları arttırarak adeta öğrenci değil müşteri gözüyle bakan, hukuk gibi hiçbir şekilde ihmal edilemeyecek bir eğitimin kalitesinin çıtasını yükseltmek zorundayız. İşte bu sınavında yine bir mesleğe başlamadan önce bir devlet sınavının yapılmasını önemli ve anlamlı buluyoruz. Yine yargıda meslek öncesi eğitimle ilgili olarak da çok önemli bir karar aşamasındayız. Kısa vadede hakim ve savcı adaylığı için yapılan yazılı yarışma sınavında da 70 puan barajını yeniden