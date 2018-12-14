Bakan Soylu açıkladı! 'Teröristler mağarada sıkıştırıldı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Tunceli'de yürütülen terör operasyonunda komandolarımız 6 teröristi mağarada sıkıştırdı' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de bir mağara içinde 6 teröristin kıstırıldığını söyledi. Soylu, 'Operasyon devam ediyor. En kısa sürede teröristler etkisiz hale getirilecek' dedi.

"700 terörist kaldı"

Bakan Soylu ayrıca "Dağlarda toplam 700 terörist kaldı. Kışın 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez" dedi.



