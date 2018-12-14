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Bakan Soylu açıkladı! 'Teröristler mağarada sıkıştırıldı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Tunceli'de yürütülen terör operasyonunda komandolarımız 6 teröristi mağarada sıkıştırdı" dedi.

14 Aralık 2018 Cuma 15:25
Bakan Soylu açıkladı! 'Teröristler mağarada sıkıştırıldı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Tunceli'de yürütülen terör operasyonunda komandolarımız 6 teröristi mağarada sıkıştırdı' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de bir mağara içinde 6 teröristin kıstırıldığını söyledi. Soylu, 'Operasyon devam ediyor. En kısa sürede teröristler etkisiz hale getirilecek' dedi.

"700 terörist kaldı"

Bakan Soylu ayrıca "Dağlarda toplam 700 terörist kaldı. Kışın 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez" dedi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 15:25
  1. Tunceli
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

YORUM YAZ

  • receprecep42 dk önce
    BAKANIM TESLİM OL ÇIK İŞİNE GİRMERYELİM VAKİT KAYBI YAPMA
  • Turan ŞENGÜLTuran ŞENGÜL44 dk önce
    Lütfen sakın demeyin sağ ele geçirdik hiç bir terörist yaşamayı hak etmiyor bizim ekmeyimiz onlara haramdır yaralıysa tedavi dahi etmeyin ızdırap çekerek gebersinler merhamet etmeyene merhamet edilmez çünkü hiç bir teröristin merhameti yoktur merhametsize de merhamet şehitlerimize hakarettir
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