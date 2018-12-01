Bakan açıkladı: Cumhuriyet tarihin en yüksek rakamına ulaştık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Pekcan, "Kasımda ihracatımız yüzde 9,49 artışla 15 milyar 532 milyon dolar oldu ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek kasım ayı ihracat değerine ulaştı. Son 12 aylık ihracatımız yüzde 7,8 artışla 168 milyar 77 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinde ulaştığımız en yüksek yıllık ihracatımız oldu." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Twitter adresinden yaptığı açıklama şöyle;

Kasım ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %9,49 artarak 15 milyar 532 milyon dolara yükseldi. Böylece geçen ay itibarıyla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Kasım ayı ihracat değerine ulaştık.

Son 12 aylık ihracatımız %7,8 artışla 168 milyar 77 milyon dolara yükselirken, bu rakam da Cumhuriyet tarihinde ulaştığımız en yüksek yıllık ihracatımız oldu. Kasım ayında ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %21,5 azalarak 16 milyar 136 milyon dolar seviyesine geriledi

2017 yılının Kasım ayında %69 olarak gerçekleşen ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı ise 2018 yılının Kasım ayında %96,3 düzeyine yükseldi.

Kasım ayı itibarıyla milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 174 olurken aynı dönemde 110 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirdik.

Ülkemizde faaliyet gösteren firma sayısı Kasım ayında 1 milyon 896 bine ulaştı. Bu yılın başından beri açılan yeni firma sayımızın 99 bin artması, ticaret erbabımızın güçlü ekonomimize duyduğu güvenin bir göstergesidir.

Bakanlık olarak yeni dönemde yüksek katma değerli; teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya dayalı ihracatın teşvik edilmesini ve böylece ülkemizi yüksek gelirli ülkeler sınıfına eriştirmeyi hedefliyoruz.

Önümüzdeki dönemde de ülkemizin dış ticaretteki gücünü artırmak için kamu-özel-STK iş birliği ile çalışmalarımıza devam edeceğiz.