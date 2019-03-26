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Bakan Pakdemirli'den müjde! Tanzim satış marketlerde de olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Artık tanzim satış noktaları haricinde zincir mağazalara da mal tedarikini Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla yapmaya başlıyoruz" dedi.

26 Mart 2019 Salı 13:39
Bakan Pakdemirli'den müjde! Tanzim satış marketlerde de olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin tanzim satış noktaları dışında zincir mağazalara da mal tedarik etmeye başlayacağını belirterek, "Migros, Carrefoursa, A101, Şok ve BİM'in toplamda 16 bin şubesinde aynı tanzim satış koşullarıyla bu ürünler satışa sunuluyor olacak." dedi.

Pakdemirli, Salihli Ziraat Odası'nda "Çiftçi Buluşması" etkinliği öncesinde düzenlediği basın toplantısında, tanzim satış noktalarını Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere yurt çapında 110 noktada devreye aldıklarını, bu satışların kısa sürede hızlı bir netice vererek sebze meyve fiyatlarını yüzde 40-50 gerilettiğini söyledi.

16 bin şubede tanzim satış kurallarıyla satılacak

Tanzim satış konusunda yeni bir adımın daha atıldığını kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Artık tanzim satış noktaları haricinde zincir mağazalara da mal tedarikini Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla yapmaya başlıyoruz. Migros, Carrefoursa, A101, Şok ve BİM'in toplamda 16 bin şubesinde aynı tanzim satış koşullarıyla bu ürünler satışa sunuluyor olacak. Hızlı bir şekilde bu konuda da netice bekliyoruz. Tüketicilerimizin kaliteli ve ucuz sebze ve meyveye ulaşması anlamında alınmış önemli bir karardır."

Zeytine de prim müjdesi

Bakan Pakdemirli, Manisa'nın zeytin varlığı açısından çok önemli bir bölge olduğunu, yaptıkları görüşmeler sonucu zeytinyağının ardından zeytine de destek olma kararı aldıklarını ifade ederek, "Bildiğiniz üzere zeytinyağında 80 kuruş bir primimiz vadı. Tane zeytine de prim vermeye başlıyoruz, rakamlar 15 kuruş ile 25 kuruş arası olabilir. Onu henüz arkadaşlar çalışıyor. Ama bundan sonra zeytin üreticimiz de tane zeytine prim almış olacak. Egeli üreticilerimize müjdesini buradan verelim." dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:39
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Manisa
  4. İstanbul
  5. Gaziantep
  6. Bursa
  7. Balıkesir
  8. Ankara
  9. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  10. Tarım Kredi Kooperatifleri
  11. Salihli Ziraat Odası
  12. Çiftçi Buluşması
  13. zeytinyağı

YORUM YAZ

  • HAYRETTİNHAYRETTİN34 dk önce
    Sayın Bekir Bakan ım Allah yar ve yardımcınız olsun çok şükür işleriniz ve işlerimiz iyi gidiyor yalnız sizlerde ricam şudur Çok kuyruk bekliyoruz bunuda bir değerlendirmeye alınmasını istiyorum Salihli Ziraat Odasındaki konuşmanızı okudum o hayata geçirilinceye kadar bu kuyruklar için biraz daha proje ve geliştirilmesi gerek sizlerden istirhamımdır. Yinede Allah razı olsun neden böyle bir rica da bulundum hanım iki saati aşkın kuyruk bekliyor . bunun bilgi babında yazdı her şey için def'aten Allah razı olsun. İşlerinizde kolaylıklar diler Allah Emanet olun.

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