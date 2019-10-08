0553 313 94 23

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri bugün yapılıyor!

Şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımı bugün ödenecek. 19 bin 462 kişinin yararlanacağı yardımla toplamda 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak.

08 Ekim 2019 Salı 10:40
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri bugün yapılıyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İlköğretim (1-8. Sınıflar) için 2 milyon 76 bin 89 lira, lise için 3 milyon 115 bin 33 lira, yüksek okul için de 4 milyon 153 bin 77 lira yardım yapılacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaat şartına gerek kalmaksızın ödeme yapılacak” dedi.

Öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlerin yardımları ise eğitim-öğretim yılı içerisinde müracaat etmeleri halinde ödenecek.

Yardım, aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, Burganbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, Ing Bank, İş Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve PTT şubelerinden alanlar için aynı şubeye, almayanlar için ise Ziraat Bankası şubelerine gönderilecek.

Hak sahipleri T.C. kimlik numaraları ile bankaya müracaat etmeleri halinde ödemeleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, hak sahipleri https://uyg.sgk.gov.tr/EgitimOgretimYardimi adresinden TC Kimlik numaraları ile eğitim ve öğretim yardımı tutarı ve ödeme yapılacak banka bilgisine ulaşılabilecek.

Bakan Selçuk, eğitim ve öğretim yardımı ödemesinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 10:40
  1. Zehra Zümrüt Selçuk
  2. eğitim ve öğretim yardımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'yi tehdit edip, PKK/YPG'ye dua ettiler
    1. Türkiye'yi tehdit edip, PKK/YPG'ye dua..
    2. İŞKUR işbaşı eğitim programı ilanları
    3. Gıda enflasyonu ‘organik’ ile besleniyor
    4. Ergani Barajı'nda su tutulmaya başlandı
    5. Resim sevdalısı 'Necati dede'nin..
    6. Fahrettin Koca duyurdu: Birkaç gün..
    7. Ali Babacan'ın ekibinde yer alan..
    8. Akaryakıtta vergi kaçağına karşı yeni..
    9. ABD'nin Afganistan işgali en çok..
    10. Business Dijitalleşme Tırı..
    11. Kapadokya'da balonlar 437 bin kişiyi..
    12. “Fikri mülkiyet kul hakkı sayılır”
    13. Rusya'ya en çok şeftali ihraç edildi
    14. Selçuk Bayraktar harekat öncesi..
    15. ABD tehdit ediyor, ABD karşıtları(!)..
    16. Savunma ve havacılık sektörü ihracatta..
    17. Nevruz Memmedov kimdir? Azerbaycan..
    18. Azerbaycan Başbakanı istifa etti!
    19. İş fikri olanlara destek yağıyor! Fon..
    20. Fatih Terim'den flaş çıkış: Paranız..
    Azerbaycan'dan skandal karar! Hoparlörden ezan okunması yasaklandı
    Azerbaycan'dan skandal karar! Hoparlörden ezan okunması yasaklandı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'