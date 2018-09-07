Bakan açıkladı: O gemiyi tespit ettik!

İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında fuel oil atık salınımı ile deniz kirliliği yaşanmıştı. Çevre Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kirliliğe sebep olan geminin tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Kurum, "İzmir'in Aliağa İlçesi Nemrut Körfezi bölgesinde fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine sebep olan gemiyi tespit ettik" dedi.

İzmir'in Foça ilçesinde denizi kirlettiği tespit edilen Harrier isimli kuru yük gemisinin Hintli kaptanının da aralarında bulunduğu 18 mürettebat ifadeleri alınmak üzere Foça Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı.

GEMİYE CEZA KESİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Palau bayraklı kuru yük gemisinin şirketine 1 milyon 644 bin 742 lira ceza kesildiğini açıkladı.