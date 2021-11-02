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Korona Virüs Bakan açıkladı! İllere göre haftalık vaka sayısı belli oldu
Korona Virüs

Bakan açıkladı! İllere göre haftalık vaka sayısı belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 16:22:00 - 2021-11-02 16:27:32
Bakan açıkladı! İllere göre haftalık vaka sayısı belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." açıklamasında bulundu.

En fazla vaka görülen il Karabük olurken, her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

Kovid-19 salgınında son durum

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 296 oldu.

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