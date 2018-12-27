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Bakan açıkladı: GSS prim borçlarında cezalar silinecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezalarının da silineceğini açıkladı.

27 Aralık 2018 Perşembe 09:52
Bakan açıkladı: GSS prim borçlarında cezalar silinecek

Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanların borç ödemeleri için tanınan süre bu yıl sonu sona erecek. Prim borcunu 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeyenler, gecikme faizi ve cezası ödemeden, 2012 yılından bu yana devam eden borçtan kurtulacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezalarının da silineceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağlık hizmetlerine erişemeyen hiçbir vatandaşın kalmaması hedefi ile başlatılan zorunlu genel sağlık sigortası uygulaması 1/1/2012 yılında hayata geçirilmiş olup bu tarihten itibaren herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayan kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

Bugün ülkemizin %99,1’i genel sağlık sigortalısı olarak sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Bununla birlikte, birikmiş genel sağlık sigortası prim borçları olan vatandaşlarımız için de faizsiz ödeme imkanı getirilmiştir.

Bu kapsamda birikmiş genel sağlık sigortası prim borçlarını 31/12/2018 tarihine kadar ödeyen vatandaşlarımızın 2018 yılı Nisan ayı ve öncesine ait ödenmemiş prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir.

Ancak 31/12/2018 tarihine kadar söz konusu prim borçlarının ödenmemesi halinde bu borçlara geçmişe yönelik gecikme cezası ve gecikme zammı ekleneceği için vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimde sağlanan bu imkanı kaçırmamasını tavsiye ediyorum."

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 09:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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