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Bakan Pakdemirli açıkladı: Süt fiyatları değişecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sektörün aciliyet arz eden yapısal problemlerini çözecek bir reformun, çiğ sütün sınıflandırılması çalışmalarının sonuna yaklaştıklarını söyledi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:24
Bakan Pakdemirli açıkladı: Süt fiyatları değişecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'da düzenlenen Dünya Süt Zirvesi'nde konuştu.

Protein değerleri öncelenecek

Pakdemirli, sektörün aciliyet arz eden yapısal problemlerini çözecek bir reformun, çiğ sütün sınıflandırılması çalışmalarının sonuna yaklaştıklarını belirterek, "Süt fiyatı belirlemede, tek fiyat uygulamasından yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme üzerinde duruyoruz." dedi.

Pakdemirli, "Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 11:24
  1. İstanbul
  2. Bekir Pakdemirli
  3. Dünya Süt Zirvesi

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