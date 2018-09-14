Çavuşoğlu açıkladı! Erdoğan-Putin zirvesinde tarih belli oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye konusunda görüşeceğini bildirdi.

ÇAVUŞOĞLU NEW YORK TİMES'A YAZDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun New York Times gazetesinde "Suriye'de beliren felaket" başlığıyla dün yayımlanan mektubunun tam metni şöyle:

"Suriye'de korkunç final beliriyor" başlığıyla 9 Eylül'de yayımladığınız başyazı, Esed güçleri Suriye'de muhaliflerin son kalesi İdlib'e kanlı bir saldırıya hazırlanırken nelerin tehlikede olduğu konusunda haklıydı. İnsani bir felaket yaklaşmaktadır. Bir BM yetkilisi, 21'inci yüzyılın en büyük can kaybı olacağını, binlerce kişinin gidecek yeri kalmayacağını öngörmüştür.

Ancak bu makale korkunç başka bir gelişmeyi atlıyor. Esed'in saldırılar yapan müttefikleri ABD tarafından destekleniyor. Yeni haberler, Suriye'de faaliyet gösteren ve ABD'lilerin ödediği vergilerle alınan silah ve yardımların ulaştırıldığı terör örgütü YPG'nin, Esed ile ittifakını geliştirdiğini ve temmuz ayında (Esed ve YPG/PKK arasında) yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Esed'in İdlib'i muhaliflerden geri almasına yardım etmek için destek gönderdiğini gösteriyor.

Bu ittifak, YPG'nin başını çektiği sözde Suriye Demokratik Güçlerinin önemli yöneticilerinin yeni Suriye'de kendilerine yer oluşturmak amacıyla Suriye rejimi ile resmi görüşmeler yaptığından beri daha da derinleşmiştir.

"ZAMANI GELDİ"

YPG, Türkiye'de 30 yıldan uzun süredir terör saldırıları düzenleyen PKK'nın Suriye koludur. Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği, PKK'yı terör örgütü ilan etmiştir.

Türkiye sınırının birkaç kilometre ötesinde YPG kuvvetlerinin Suriye'de faaliyet göstermesinin savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Washington için bölgede gerçek müttefikinin kim olduğunu değerlendirme zamanı gelmiştir.