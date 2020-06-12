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Korona Virüs

Bakan açıkladı! Corona virüse karşı yerli ilaç üretildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kovid-19'a karşı yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 09:09:00 - 2020-06-12 09:31:39
Bakan açıkladı! Corona virüse karşı yerli ilaç üretildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altındaki bilim insanları tarafından geliştirilen Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi görücüye çıktı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Güzel ve ekibi ile Atabay Kimya Firması tarafından sentezlenip ruhsatlandırma aşamasına gelen yerli sentez ilacın ilk numunesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a sunuldu.

Bakan Varank, "Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı üretmiş olduk. Ruhsatlandırma aşamasına gelmiş olması bizim açımızdan hem mutluluk hem de gurur verici." dedi.

Yerli sentez Favipiravir ilacının ruhsatlandırma aşamasının tamamlanması sonrasında, tedavide kullanılması ve ihraç edilmesi planlanıyor.

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Yorumlar

Putsavar

caaaahaaapeeeeli lağım zihniyeti azıcık gurur duyun dünya lideri olduk dünyanın en güvenli en refah en yaşanabilir ucuz ülkesi olduk ALLAH REİSİMİZİ VE ONUN SOYUNDAN GELENLERİ EBEDİYEN BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN
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Putsavar

reisimden sonra ya mustafa varank ya berat albayrak bayrağı devir almalı tam bir devlet adamı.liyakat donanım karizma boy pos ne ararsan var.ALLAH RAZI OLSUN EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN
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