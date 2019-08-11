Bakan Pakdemirli açıkladı! Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangın 10 saatin sonunda kontrol altına alındı.

Behramlı köyünün üst kesimlerinde kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleriyle çeşitli özelliklerde 40 araç, 15 dozer ve 100 arazöz ile çok sayıda işçi sevk edildi.

Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, yangın alanına intikal eden ekiplerin çalışmaya başladığını bildirdi.

Saat 22.40’ta başladığı bildirilen yangın, Behramlı köyü ile Davutbey Çiftliği mevkilerinde sürüyor. Rüzgarın etkisiyle ara ara büyüyen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra çevre köylerin sakinleri de söndürme çalışmalarına yardım ediyor.

Bakan Pakdemirli: Çok büyük bir yangın değil

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli NTV canlı yayınında Eceabat'ta çıkan orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Çok büyük bir yangın değil, ekipler 20 araç, 9 dozer ve 72 arasöz ile yangına müdahale ediyor. Büyük bir yangın değil. Yangın iki hatta başladı, tek hat üzerinde sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahalede bulunacağız" dedi.