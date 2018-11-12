Bakan Mustafa Varank: Bin 289 kişinin işine son verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "17.12.2013-31.10.2018 tarihleri arasında FETÖ/PDY terör örgütü irtibatı ve iltisaklı olan bin 289 TÜBİTAK personelinin işine son verilmiştir." dedi.12 Kasım 2018 Pazartesi 19:28
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "17.12.2013-31.10.2018 tarihleri arasında FETÖ/PDY terör örgütü irtibatı ve iltisaklı olan bin 289 TÜBİTAK personelinin işine son verilmiştir." dedi.
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