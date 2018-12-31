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Bakan Turhan açıkladı! Artık e-Devlet'ten erişilebilecek

2019 yılında e-Devlet üzerinden vergi borcu, trafik cezası, muayene, sigorta bilgileri gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilgilere tek bir hizmet üzerinden erişim sağlanabilecek.

31 Aralık 2018 Pazartesi 10:04
Bakan Turhan açıkladı! Artık e-Devlet'ten erişilebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, e-Devlet Kapısı'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Turhan şunları söyledi:

"e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısında 40  milyon olan yılsonu hedefimizi, 1 Aralık itibarıyla aştık. e-Devlet  Kapısı'nda 4 binden fazla elektronik hizmeti kullanıcılarımıza sunuyoruz. Bu yıl toplam hizmet kullanım sayısı, 2 milyar 527 milyon 133 bin 163'e ulaştı. 2019'da e-Devlet Kapısı'na hizmet entegrasyonlarımız hızla devam edecek. Gelecek yıl kullanıcıların araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene,  sigorta bilgileri gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilgilere tek bir  hizmet üzerinden erişebilecek."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 10:04
  1. EKONOMİ
  2. Cahit Turhan

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